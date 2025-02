Sport invernali oggi in tv: orari 16 febbraio, programma, streaming

Oggi, domenica 16 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo sci alpino, con lo slalom maschile, e per il biathlon, con le pursuit, e di Coppa del Mondo per lo snowboard, per lo sci di fondo e per il salto con gli sci.

Nello slalom maschile in programma a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 gli atleti in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15. Saranno soltanto tre gli azzurri al cancelletto di partenza, ovvero Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Si chiude la prima settimana dedicata ai Mondiali 2025 di biathlon: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 12.05 si terrà la 10 km pursuit femminile con Michela Carrara, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, mentre alle ore 15.05 andrà in scena la 12.5 km pursuit maschile con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Daniele Cappellari.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 16 febbraio

01.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

03.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

03.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Calgary: halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile – YouTube IBSF sliding

09.30 Slittino, Coppa del Mondo PyeongChang: singolo femminile – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

09.45 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: NH HS94 femminile – discovery+

10.30 Short track, World Tour Milano: 3a giornata – 14.00 Rai Play Sport 2, discovery+

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Slittino, Coppa del Mondo PyeongChang: doppio misto e singolo misto – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

12.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 10 km pursuit femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF sliding

13.15 Sci alpino, Mondiali Saalbach: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl femminile – discovery+, 14.15 Rai Sport HD, Rai Play

15.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: 12.5 km pursuit maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Snowboard, Coppa del Mondo Val St. Come: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+