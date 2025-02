Sport in tv oggi (giovedì 20 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 20 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il UAE Tour e Volta ao Algarve, il basket con le qualificazioni agli Europei, gli sport invernali con i Mondiali di biathlon, il calcio con l’Europa League, e tanto altro ancora.

Per i Mondiali 2025 di biathlon andrà in scena a Lenzerheide (Svizzera) la staffetta single mixed: lo start della gara avverrà alle ore 16.05 e tra le 27 coppie alla partenza ci sarà anche quella azzurra, composta da Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel.

Saranno due i tennisti italiani protagonisti quest’oggi: nel torneo ATP di Doha scenderà in campo nel tabellone di singolare Matteo Berrettini, alla ricerca delle semifinali, mentre Luciano Darderi, impegnato nell’ATP di Rio de Janeiro, cercherà il pass per i quarti di finale.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 febbraio

07.00 Tiro con l’arco, Europei Indoor Samsun: 2a giornata – Nessuna copertura tv/streaming

09.15 Ciclismo, UAE Tour: 4a tappa – discovery+, dalle 11.50 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: prima prova discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Sci alpino, Coppa Europa Sarntal: superG femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Tennis, WTA Dubai: quarti di finale – Sky Sport Uno (fino alle 18.00), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

12.05 Ciclismo, Vuelta a Andalucia – 13.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Tennis, ATP Doha: quarti di finale (4° match dalle 12.30 Berrettini-Draper) – Sky Sport Uno (fino alle 18.00), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

13.10 Ciclismo, Volta ao Algarve: 2a tappa – 16.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.05 Biathlon, Mondiali Lenzerheide: staffetta single mixed – RaiSport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.30 Basket, qualificazioni Europei 2025: Turchia-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN

18.45 Calcio, Europa League: Roma-Porto – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Galatasaray-AZ – Sky Sport Calcio, Sky Sport 257, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Bodo/Glimt-Twente – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: FCSB-PAOK – Sky Sport 259, Sky Go, NOW

19.00 Volley femminile, Champions League: Milano-Schwerin – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, EuroVolleyTV, DAZN

20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: ottavi di finale (2° match dalle 20.30, non prima delle 23.00 Darderi-Cerundolo) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

20.30 Volley, SuperLega: Padova-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Basket femminile, EuroCup: Sassari-Ferrol – YouTube FIBA Basketball

21.00 Calcio, Europa League: Anderlecht-Fenerbahçe – TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Ajax-Union SG – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Real Sociedad-Midtjylland – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Viktoria Plzen-Ferencvaros – Sky Sport 256, Sky Go, NOW