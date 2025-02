LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Tiberi sfida Vingegaard e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Volta ao Algarve 2025. Dopo il finale thriller di ieri riparte la corsa portoghese che propone la frazione regina di questa 5 giorni. I corridori si daranno battaglia lungo un percorso di 177.6 km che porterà da Lagos all’Alto de Foia.

Dopo circa 30 chilometri dalla partenza ufficiale il gruppo affronterà la salita di Picota (1.1 km al 7.5% di pendenza media) che sarà seguita da quasi 60 km di falsopiano che condurranno all’Alferece (4.3 km al 5.3%). Queste due ascese saranno d’antipasto per il grande finale: negli ultimi 40 km i corridori affronteranno il Marmelete (2.3 km al 7.4%), il Pomba (3.8 km al 7.4%) e l’Alto de Foia (8.5 km al 5.0% con l’ultima rampa in doppia cifra).

Gli occhi di tutti gli appassionati saranno concentrati sui tanti big al via di questa corsa. I favoriti per la vittoria sono Jonas Vingegaard (Team Visma | lease a bike), Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Quest’ultimo proverà a superarsi per regalare una gioia al pubblico iberico. Curiosità anche per vedere la prova di Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), al debutto stagionale come il danese e lo sloveno.

La seconda frazione della Volta ao Algarve scatterà da Lagos alle 13.10, orario italiano.