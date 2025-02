LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: quarto di finale sulla strada della redenzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Doha tra Matteo Berrettini ed il britannico Jack Draper. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che deve vendicare la sconfitta patita nella finale sull’erba i Stoccarda nel 2024. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il ceco Jiri Lehecka.

Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic prima di superare in tre combattuti set l’olandese Tallon Griekspoor. Parso in grandissima condizione il numero 3 azzurro va a caccia della continuità ormai divenuta una chimera. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.

Dal canto suo Draper, ventitreenne di Sutton (Inghilterra, Regno Unito), arriva al quarto di finale a margine dei successi in due set sugli australiani Popyrin ed O’Connell. Numero 16 del ranking ATP il mancino inglese vanta due titoli in carriera conquistati entrambi nel 2024 sull’erba di Stoccarda superando in finale proprio Berrettini, e sul cemento indoor di Vienna battendo il russo Khachanov.

Il quarto di finale dell'ATP 500 di Doha tra Matteo Berrettini ed il britannico Jack Draper sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle 12.30 dopo Rublev-De Minaur, Auger-Aliassime-Medvedev ed Alcaraz-Lehecka.