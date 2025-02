LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan a caccia del bis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della settima edizione dell’UAE Tour. Dopo l’arrivo in salita di ieri, oggi torneranno ad essere protagoniste le ruote veloci.

Si parte da Fujairah Qidfa Beach per arrivare a Umm al Quwain dopo 181 km e neanche 1000 metri di dislivello. Una frazione che non presenterà particolari asperità se non una lieve salita piazzata a inizio percorso per giungere al traguardo intermedio di Masafi, ma un’ascesa che difficilmente creerà della selezione, considerate le pendenze piuttosto modiche.

Il favorito sarà ancora Jonathan Milan che ha brillato nella prima volata, mettendo in riga tutti ed evidenziando anche un ottimo stato di forma. Nonostante l’arrivo piatto, non starà a guardare neanche il leader Tadej Pogacar che, malgrado la vittoria di ieri, potrebbe provare ancora a scombinare le carte. I principali rivali per Milan saranno però Tim Merlier e Jasper Philipsen su tutti, ma attenzione anche a Sam Welsford e Dylan Groenewegen.

Si parte alle 9.15 ora italiana.