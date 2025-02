A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist single mixed relay, programma, streaming

Oggi, giovedì 20 febbraio, sarà la staffetta single mixed a caratterizzare i Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) assisteremo alla prova in cui un uomo e una donna a coppie si alterneranno in pista in cerca della miglior prestazione possibile sugli sci stretti, provando a sbagliare il meno possibile al poligono. Vedremo se le condizioni meteorologiche saranno perfette come negli ultimi giorni.

In casa Italia si deve prendere atto del rientro in gara di Dorothea Wierer. L’altoatesina, costretta a saltare l’inseguimento la 15 km Individuale per problemi di salute, sarà in gara con Tommaso Giacomel. Un super duo, considerato quanto fatto da ieri dal 25enne trentino. L’argento nella 20 km Individuale ha una valenza storica, essendo il secondo podio per un azzurro nei Mondiali alltime e la prima medaglia a livello per l’appunto individuale per Giacomel.

Wierer proverà a replicare il podio dei campionati mondiali di Oestersund del 2019, anche se in quella circostanza faceva coppia con Lukas Hofer. Ci saranno tante squadre da battere. In primis la Norvegia con Ragnhild Femsteinevik e Johannes Thingnes Bø, la Francia a Julia Simon e Quentin Fillon-Maillet, la Svezia con Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson e la Germania con Franziska Preuss e Justus Strelow.

La staffetta single mixed, gara valida per i Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera), andrà in scena quest’oggi a partire dalle 16.05 e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport 1 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BIATHLON OGGI IN TV

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Single mixed a Lenzerheide – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HDA

PROGRAMMA SINGLE MIXED MONDIALI BIATHLON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED MONDIALI BIATHLON 2025

FRA – FRANCIA 1

1-1 r SIMON Julia F

1-2 g FILLON MAILLET Quentin M

2 GER – GERMANIA

2-1 r PREUSS Franziska F

2-2 g STRELOW Justus M

3 FIN – FINLANDIA

3-1 r MINKKINEN Suvi F

3-2 g SEPPALA Tero M

4 SWE – SVEZIA 2

4-1 r HALVARSSON Ella F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

6 SUI – SVIZZERA

6-1 r BASERGA Amy F

6-2 g HARTWEG Niklas M

7 SLO – SLOVENIA 3

7-1 r REPINC Lena F

7-2 g FAK Jakov M

8 NOR – NORVEGIA

8-1 r FEMSTEINEVIK Ragnhild F

8-2 g BOE Johannes Thingnes M

9 EST – ESTONIA

9-1 r ERMITS Regina F

9-2 g ZAHKNA Rene M

10 UKR – UCRAINA 4

10-1 r DZHIMA Yuliia F

10-2 g DUDCHENKO Anton M

11 CZE – CECHIA

11-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

11-2 g HORNIG Vitezslav M

12 LAT – LETTONIA

12-1 r BENDIKA Baiba F

12-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

13 USA – USA 5

13-1 r IRWIN Deedra F

13-2 g WRIGHT Campbell M

14 MDA – MOLDAVIA

14-1 r STREMOUS Alina F

14-2 g MAKAROV Maksim M

15 BUL – BULGARIA

15-1 r DIMITROVA Valentina F

15-2 g TODEV Blagoy M

16 POL – POLONIA 6

16-1 r JAKIELA Joanna F

16-2 g ZAWOL Marcin M

17 ITA – ITALIA

17-1 r WIERER Dorothea F

17-2 g GIACOMEL Tommaso M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g COLTEA George M

19 LTU – LITUANIA 7

19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

19-2 g CIGAK Nikita M

20 SVK – SLOVACCHIA

20-1 r REMENOVA Maria F

20-2 g BORGULA Jakub M

21 BEL – BELGIO

21-1 r LIE Lotte F

21-2 g CLAUDE Florent M

22 CAN – CANADA 8

22-1 r LUNDER Emma F

22-2 g RUNNALLS Adam M

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g KURALES Vadim M

24 CRO – CROAZIA

24-1 r KOZICA Anika F

24-2 g CRNKOVIC Kresimir M

25 AUS – AUSTRALIA 9

25-1 r MORTON Darcie F

25-2 g SPARKE Phoenix M

26 GBR – GRAN BRETAGNA

26-1 r PENDRY Shawna F

26-2 g WEBB Marcus Bolin M

27 GRL – GROENLANDIA

27-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F

27-2 g SLETTEMARK Sondre M

