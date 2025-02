LIVE Milano-Schwerin, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: va completata l’opera per l’accesso ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Schwerin di Champions League di volley femminile, partita valida per il ritorno dei playoff.

All’andata, in casa del Palmwerg Schwerin, la franchigia milanese si impose per 0-3 (14-25, 23-25, 16-25) con una Paola Egonu da 17 punti e Nika Daalderop da 10. Questa sera alle ragazze di coach Lavarini basterà portare a casa due set per accedere ai quarti di finale e quindi rientrare tra le migliori 8 squadre d’Europa. Impresa che porterebbe il Numia Vero Volley Milano ad affrontare direttamente le turche del Eczacibasi Spor Kulubu, squadra di Istanbul, proprio nella città turca il 3 e il 4 maggio per le Final Four.

Quello di questa sera è il secondo incontro in assoluto. Il team italiano arriva al match ospitato all’interno dell’ Opiquad Arena di Monza con 3 vittorie nelle ultime 3 partite di CEV Champions League. Oltre allo scontro diretto contro le tedesche, Milano ha vinto per 3-1 contro il Vakif Istanbul e per 0-3 a Porto, in Portogallo. Score buono anche per lo Schwerin nonostante la sconfitta dell’andata che rischia di costare cara. Il cartellino dice, infatti, 3-0 in casa contro le serbe dell’Obrenovac e 3-2, sempre tra le mura domestiche, alle francesi del Levallois Paris Saint Cloud.

Per quanto riguarda i campionati domestici, Milano si attesta in 3ª posizione (53 punti) con 18 partite vinte e 5 perse. Davanti a loro solamente la capolista veneta di Conegliano e Scandicci, rispettivamente con 68 e 54 punti. Le ragazze dello Schwerin si presentano invece con una prima posizione a 55 punti insidiata dalle rivali dello Stoccarda a 50 punti. Tra l’altro, Numia Vero Volley Milano arriva dal 3-0 rifilato a Bergamo nell’ultima di Serie A1 e dalla sconfitta per 3-0 subita da Conegliano, inarrestabile quest’anno senza ancora sconfitte.

I roster di questa sera prevedono Orro e Konstantinidou come palleggiatrici, Danesi, Guidi, Heyrman, Kurtagic come centrali, Sylla, Cazaute, Egonu, Daalderop, Pietrini, Smrek in qualità di schiacciatrici e Gelin, Fukudome come liberi. Dall’altra parte della barricata si avvicenderanno Antunovic, Kohn, Jaksetic, Stroh al palleggio, Wolowics, Stuut e Keene al centro, Savelkoel, Marring, Grozer, Holzig, Dambrink, Hanle, Kokram in attacco e Llabres e Frommann come liberi.

L’appuntamento è per le 19:00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale dell’evento con cronaca in tempo reale e aggiornamenti punto per punto. Non ci resta che augurarvi buona serata e buon divertimento!