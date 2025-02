LIVE Biathlon, Staffetta mista a coppie Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia sempre favorita, Wierer e Giacomel a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della single mixed relay valida per i Campionati del Mondo di Lenzerheide 2025. Si apre la tre giorni dedicata alle staffette alla rassegna iridata sulla neve svizzera e subito c’è la gara forse più favorevole all’Italia, la sprint mista che vede al via Tommaso Giacomel, reduce dalla fantastica medaglia d’argento nell’individuale maschile e Dorothea Wierer che fa il suo rientro dopo aver saltato inseguimento e individuale a causa di un attacco influenzale.

La competizione a coppie miste è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale. Inserita nel calendario di Coppa del Mondo nel 2015, la single mixed ha fatto il proprio ingresso nel programma dei Mondiali a partire dal 2019. Non ha però ancora ottenuto riconoscimeno a Cinque cerchi. Nel giugno 2022, il Cio ha respinto la domanda presentata dall’Ibu relativamente all’aggiunta della gara al programma di Milano-Cortina 2026. Dunque, per il momento, ci si deve accontentare dei Mondiali. Quello del 2025 sarà il VI titolo iridato a essere assegnato nella storia. Va rimarcato come l’ordine delle frazioni sarà donna-uomo-donna-uomo, come avvenuto nel 2019, 2020 e 2023. Invece nel 2021 e 2024 la sequenza fu uomo-donna-uomo-donna. L’Italia è andata a medaglia in tre delle cinque competizioni iridate fin qui disputate: argento a Östersund 2019 conn Wierer/Hofer, argento a Nove Mesto 2024 con Giacomel/Vittozzi e bronzo a Oberhof 2023 con Vittozzi/Giacomel.

I campioni in carica della Francia si presentano con una coppia di altissimo livello: Julia Simon e Quentin Fillon Maillet. Simon, tra le migliori biatlete della stagione, garantisce velocità sugli sci e solidità al tiro, ed arriva dalla vittoria nella individuale, mentre Fillon Maillet, già plurimedagliato in carriera, ha l’esperienza giusta per gestire i momenti chiave della gara e anche lui arriva dal bronzo nella gara individuale di ieri. Attenzione anche alla Norvegia, che schiera Ragnhild Femsteinevik e soprattutto Johannes Thingnes Bø, il fuoriclasse norvegese, capace di ribaltare qualsiasi gara con i suoi ritmi incredibili sugli sci e già due volte vincitore sulle nevi di Lenzerheide, nella sprint e nell’inseguimento. Femsteinevik, meno esperta, dovrà reggere la pressione iniziale.

Tra le coppie più competitive troviamo anche Franziska Preuss e Justus Strelow per la Germania. Preuss è la leader di Coppa del Mondo, ha già fatto tripletta di medaglie a Lenzerheide, mentre Strelow, sempre più incisivo nelle prove a squadre, potrebbe sorprendere. La Svezia, invece, si affida a Ella Halvarsson, medaglia d’argento nell’individuale e apparsa in grande forma, e Sebastian Samuelsson, che arriva da un individuale al di sotto delle aspettative. Non vanno sottovalutate altre coppie come la Finlandia, con Suvi Minkkinen e Tero Seppälä, e la Svizzera, che davanti al pubblico di casa schiererà Amy Baserga e Niklas Hartweg, atleti in crescita e pronti a sfruttare ogni errore delle squadre più blasonate. Tra le possibili outsider anche l’Italia, con Dorothea Wierer, che fa il suo rientro dopo le due gare saltate a causa dell’influenza, e Tommaso Giacomel, reduce dalla splendida seconda piazza della gara di ieri che ha sbloccato il medagliere azzurro.

single mixed relay valida per i Campionati del Mondo di Lenzerheide 2025 in programma oggi, giovedì 20 febbraio, alle ore 16.05.