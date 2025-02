UAE Tour 2025, tappa di oggi (20 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan vuole concedere il bis a Umm al Quwain

Continua, con la quarta frazione da Fujairah Qidfa Beach a Umm al Quwain, di 181 chilometri, l’UAE Tour 2025. Giornata che prevede un percorso quasi totalmente pianeggiante con due traguardi intermedi: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO QUARTA TAPPA UAE TOUR 2025

181 chilometri quasi totalmente pianeggianti. Sembra difficile ipotizzare una soluzione diversa da quella dell’arrivo in volata a ranghi compatti. Il gruppo dovrà però essere bravo a governare e ad annullare i tentativi degli attaccanti di giornata per poi lasciare spazio al duello tra le ruote veloci.

CALENDARIO UAE TOUR 2025 OGGI

Giovedì 20 febbraio-Quarta tappa Fujairah Qidfa Beach– Umm al Quwain (181 km)

Partenza: ore 09.15

Arrivo: ore 13.40 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.50

Diretta streaming: Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

La conclusione più probabile è quello dello sprint di gruppo. L’italiano Jonathan Milan sta già scaldando i motori per concedere il bis dopo il trionfo della prima tappa. Non mancano certamente i rivali in una corsa nella quale sono tanti gli sprinter vogliosi di conquistare il trionfo di giornata. Dal campione d’Europa Tim Merlier della Soudal Quick-Step, a Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck fino ad arrivare a Sam Welsford della Red Bull-Bora-hansgrohe, Dylan Groenewegen della Team Jayco-AlUla e Fabio Jakobsen della Picnic PostNL.