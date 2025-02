Turchia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei basket 2025: orario, programma, streaming

Primo dei due impegni in questa finestra per le Qualificazioni ad Eurobasket 2025 per l’Italia! Oggi giovedì 20 febbraio, alle 18:30 ora italiana, gli azzurri affrontano la Turchia nella quinta giornata del girone B sulla strada verso la rassegna continentale.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco sono già certi del pass per l’Europeo, ma chiudere il raggruppamento al primo posto garantirebbe un sorteggio migliore. 3-1 è il bilancio della rappresentativa del Belpaese, con Alessandro Pajola insignito dei ranghi di capitano in un gruppo molto giovane con un’età media intorno ai 23 anni. Dopo l’impegno odierno l’Italia farà rotta su Reggio Calabria per affrontare domenica sera l’Ungheria nell’ultima giornata di queste qualificazioni.

La Turchia del CT Ergin Ataman – coach del Panathinaikos Pireo con un trascorso anche sulla panchina della Fortitudo Bologna – vuole cancellare il ko dell’andata, quando alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venne sconfitto per 87-80 nel primo turno del girone B. Da tenere sotto stretta osservazione il ‘folletto’ Shane Larkin capace di accendersi in qualsiasi momento, con il playmaker in forza all’Anadolu Efes Istanbul capace di accendersi in qualsiasi momento.

Palla a due che verrà alzata al Basketball Gelisim Merkezi di Istanbul (Turchia) alle 18:30 ora italiana – le 20:30 secondo il fuso orario della città in riva al Bosforo. Diretta TV garantita da Sky Sport Arena (Canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match dell’Italbasket!

