Speed skating, World Cup Tomaszów Mazowiecki 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 21 al 23 febbraio, quinto appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, round del massimo circuito internazionale che si presenta decisamente interessante, anche per andare a determinare gli equilibri nel computo delle classifiche di specialità. Il riferimento è alle specialità distance in cui Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida sono in lotta per le posizioni di vertice.

Strepitosa la pattinatrice romana nell’ultima tappa andata in scena sul ghiaccio di Milwaukee (USA). Il ritorno al successo nei 3000 metri, a distanza di poco più di tre anni di quanto fatto a Calgary (Canada), è stato molto significativo. Il tutto corredato dal primo podio conquistato nel massimo circuito internazionale nei 1500 metri e suggellato dalla piazza d’onore nella Mass Start. A conti fatti, per Francesca sono 21 podi individuali in carriera e ci sono le motivazioni per fare altrettanto in Polonia.

Lo stesso discorso vale per Ghiotto, al 17° podio in Coppa del Mondo grazie al risultato negli Stati Uniti. Vedremo quale esito ci sarà nell’atteso confronto col norvegese Sander Eitrem, rivale numero uno del veneto nei 500 metri. Una squadra italiana, quindi, con grandi ambizioni e desiderosa di dar seguito a quanto di buono già messo in mostra.

La quinta tappa della Coppa del Mondo di speed skating andrà in scena dal 21 al 23 febbraio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) e sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING TOMASZOW MAZOWIECKI 2025

Venerdì 21 febbraio

Dalle 14.30 Division B:

500m donne

500m uomini

1500m donne

1500m uomini

Dalle 18.30 Division A:

500m donne

500m uomini

1500m donne

1500m uomini

Sabato 22 febbraio

Dalle 10.00 Division B:

3000m donne

5000m uomini

1000m donne

1000m uomini

Dalle 14.30 Division A:

3000m donne

5000m uomini

1000m donne

1000m uomini

Domenica 23 febbraio

Dalle 10.00 Division B:

500m donne

500m uomini

Mass Start donne

Mass Start uomini

Dalle 14.30 Division A:

500m donne

500m uomini

Mass Start donne

Mass Start uomini

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport