Si chiude in trionfo la settimana di Kecmanovic. Il serbo vince l’ATP 250 di Delray Beach contro Davidovich Fokina

Chiude in trionfo la sua splendida settimana il serbo Miomir Kecmanovic che nell’ATP 250 di Delray Beach regola, in due ore e dieci minuti, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 3-6 6-1 7-5 e conquista il titolo. Il serbo porta a casa una partita dai due volti perché sa mantenere la lucidità nei momenti chiave della contesa e dimostra maggiore solidità mentale rispetto al suo avversario che nel terzo set non riesce a sfruttare il 5-2 a proprio favore.

Il primo parziale inizia con il sofferto primo turno di battuta dell’iberico che salva la palla break prima di vincere il game dell’1-0. La partita prosegue sui binari di un sostanziale equilibrio fino al sesto game quando la testa di serie numero otto alza il livello del suo gioco, pressa bene il rivale da fondo e gli toglie il servizio a zero confermando poi il vantaggio acquisito grazie ad un autorevole turno di battuta. Il nono game è quello decisivo con il giocatore spagnolo che rimonta da 15-30 ed incamera quel servizio che gli consegna il 6-3.

Nella seconda partita il serbo cambia marcia, aumenta l’intensità del suo gioco e assume il comando delle operazioni capovolgendo l’inerzia del confronto. Kecmanovic pressa l’avversario con i suoi colpi da fondo, lo sposta da una parte all’altra e dopo le schermaglie iniziali impone il suo ritmo. Il serbo confeziona un parziale impressionante, inanella cinque game di fila, conquista due break e rimette la contesa in equilibrio.

Il set decisivo regala un susseguirsi di emozioni, Davidovich Fokina ritrova efficacia nei colpi da fondo , recupera un buon ritmo e nel quarto game ottiene il break che gli permette di salire fino al 4-1. Il titolare della testa di serie numero sette salva una palla break e nell’ottavo gioco annulla all’avversario tre match point di fila. Il giocatore iberico accusa il colpo, avverte in maniera eccessiva la pressione e favorisce la rimonta di un rivale che era ormai prossimo al ko. Il serbo continua a palleggiare e, nel dodicesimo gioco, chiude al secondo match point.

Kecmanovic svolge un ottimo lavoro alla battuta, serve otto ace, mette dentro un numero leggermente maggiore di prime e vince più punti dello spagnolo sulle due palle di servizio. Il giocatore serbo converte quattro palle break sulle sei a propria disposizione contro le sole due trasformate dal suo dirimpettaio.