Luca Nardi batte Mikhail Kukushkin e approda al tabellone principale di Doha

Missione compiuta per Luca Nardi. L’azzurro (n.83 del ranking) ha sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni all’ATP500 di Doha (Qatar) il kazako Mikhail Kukushkin (n.110 del ranking) col punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita. Un match che ha subìto una lunga interruzione per pioggia e bravo il pesarese a venir fuori alla distanza, nei momenti più complicati del confronto.

Nel primo set scambio di cortesie nei primi giochi, con Nardi che fa e disfa. Non è incisivo al servizio il nostro portacolori, costretto a cancellare ben quattro palle break nel settimo gioco. Per sua fortuna, il kazako non ne approfitta e nello stesso tempo Luca sale di livello, trovando maggior stabilità nei colpi da fondo. In questo modo arriva il break del decimo game, valso il 6-4.

Nel secondo set si ripete un po’ lo stesso spartito, con Nardi che parte meglio, ma si perde ancora una volta al servizio, perdendo i turni alla battuta del terzo e settimo game. L’azzurro, però, trova il modo per pareggiare i conti immediatamente e approfitta anche dell’interruzione per pioggia per riflettere sul da farsi. Al ritorno in campo, il giocatore nostrano colpisce con un’altra convinzione e conquista il break decisivo nel decimo game (6-4).

Leggendo le statistiche, la differenza tra i due è stata minima. Il tennista italiano si è dimostrato migliore nella percentuale di punti con la seconda di servizio, trovando migliori soluzioni da fondo e variando maggiormente il gioco (52% rispetto al 48% di Kukushkin).