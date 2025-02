ATP Marsiglia 2025: Ugo Humbert vince in casa, battuto Medjedovic in finale

Ugo Humbert è per la seconda volta consecutiva campione all’ATP 250 di Marsiglia, l’Open 13. Battuto per 7-6(4) 6-4 il serbo Hamad Medjedovic, ed è questo un risultato che gli permette di salire al numero 14 del ranking mondiale, a non grande distanza dall’11° posti di Tsitsipas. Settima finale vinta per lui sulle 9 disputate: diventa l’ottavo tennista francese in solitario per maggior numero di tornei vinti in Era Open.

Dopo la vittoria di ieri su Medvedev, Medjedovic non riesce a partire bene, subendo subito il break a 30 di un Humbert particolarmente convinto. Soprattutto, quel che conta è che si mostra sempre sul solco della solidità, anche se il suo avversario è sempre pronto a lottare su ogni punto. Un fattore, questo, che lo porta a salire ancora di livello sul 4-5, quando riesce a trovare il controbreak a 30. Il serbo ha anche un set point sul 6-5, ma viene trascinato al tie-break, nel quale gli sono fatali un paio di punti persi al servizio nella parte iniziale: 7-4 Humbert.

Per il francese è una buona notizia, perché riesce a giocare con una certa dose di tranquillità in più nel secondo parziale. Questo anche se, dall’1-1 al 3-3, i game sono complicati, e anzi è proprio Medjedovic a dover salvare tre palle break in una situazione molto complessa. Sembra però regnare l’equilibrio, almeno fino al 5-4. Ed è questo il momento in cui il serbo semplicemente si disunisce del tutto, finendo dentro un passaggio a vuoto totale che gli costa il break a zero che, nei fatti, equivale anche alla fine del match.

Nell’ora e 41 minuti di match sono pochi i punti a decidere la questione, ma, se c’è un dato che aiuta non poco Humbert, è quello legato alle percentuali con la seconda: 67% contro 39% per 15 portati a casa.