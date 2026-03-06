ATP Indian Wells 2026, Cobolli rimonta Kecmanovic e si qualifica per il terzo turno

Dopo Acapulco, Flavio Cobolli si ripete anche ad Indian Wells contro Miomir Kecmanovic. Il numero quindici del mondo, fresco del trionfo sul cemento messicano, batte ancora il serbo e lo fa al secondo turno del primo Masters 1000 dell’anno. Un esordio complicato per Cobolli, che vince in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo un’ora e cinquantasette minuti di gioco. Al prossimo turno il romano potrebbe vivere un’altra rivincita, visto che affronterà il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe, battuto proprio nella finale di Acapulco, e Jenson Brooksby.

Sono stati ben tredici gli ace messi a segno da Cobolli, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima ed il 51% con la seconda. Un match con ben 33 vincenti per il numero quindici del mondo contro i 13 del serbo, ma sono stati anche 34 gli errori non forzati da parte di Cobolli rispetto ai 31 dell’avversario.

Cobolli riesce a rompere subito l’equilibrio, strappando il servizio al serbo, che commette l’ennesimo errore di rovescio. Kecmanovic, però, riesce ad ottenere l’immediato controbreak, chiudendo questa volta con un bel dritto. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva all’ottavo game, dove Kecmanovic si porta ancora sul 15-40. Cobolli salva la prima palla break, ma sulla seconda regala con il rovescio. L’azzurro avrebbe l’occasione per riequilibrare la situazione nel game successivo, ma sbaglia di dritto e al primo set point Kecmanovic chiude sul 6-3.

Dopo i primi game senza scossoni, nel quarto game Cobolli si porta sullo 0-40 e ha tre palle break consecutive. Kecmanovic riesce ad annullare le prime due, ma sulla terza arriva l’errore di dritto del serbo. Una volta avanti il romano ritrova anche la fiducia delle ultime settimane e nell’ottavo game si procura due set point. Kecmanovic si salva, ma nel game successivo Cobolli tiene a zero il servizio e vince il set per 6-3, pareggiando i conti.

Sulla scia del set vinto, il numero quindici del mondo parte fortissimo anche nella terza frazione. Arriva il break in apertura, complice anche il doppio fallo di un Kecmanovic molto nervoso. Cobolli ha una palla del doppio break nel terzo game e poi altre due nel quinto, ma Kecmanovic riesce sempre a tenere i turni di servizio. Si arriva poi al decimo game con il serbo che si procura una palla del controbreak, ma Cobolli tira fuori uno strepitoso vincente di dritto. Il romano chiude così sul 6-4 e accede al turno successivo.