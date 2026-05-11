Cadono altre tre teste di serie nel tabellone di Sinner: cammino sempre più stravolto

Prosegue la morìa di teste di serie nella parte bassa del tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, quella presidiata da Jannik Sinner, atteso oggi dalla sfida contro l’australiano Alexei Popyrin. Uno scenario che, turno dopo turno, sta ridisegnando gli equilibri del draw romano e che potrebbe spalancare all’altoatesino un percorso ben diverso da quello ipotizzato alla vigilia.

In caso di vittoria, infatti, Sinner si troverebbe di fronte un avversario tutt’altro che pronosticabile alla partenza del torneo: Andrea Pellegrino. Il pugliese, protagonista della sorpresa di giornata, ha eliminato il numero 22 del ranking mondiale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(8), 6-1, conquistando così un posto negli ottavi di finale. Una prestazione di grande solidità mentale e tecnica, soprattutto nel tie-break del primo set, spartiacque dell’incontro: una volta incassato il parziale iniziale, Tiafoe ha progressivamente smarrito intensità e lucidità, lasciando campo all’azzurro.

Ma il quadro delle sorprese non si limita all’eliminazione dello statunitense. Nella stessa porzione di tabellone sono infatti cadute anche altre due teste di serie, a conferma di un torneo sempre più imprevedibile. A salutare anzitempo Roma sono stati lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’americano Brandon Nakashima.

Davidovich Fokina si è arreso al russo Andrey Rublev, testa di serie numero 12, con un doppio 6-4 maturato al termine di una sfida in cui la maggiore aggressività del moscovita ha inciso in maniera decisiva. Rublev ha imposto ritmi elevati sin dalle prime battute, riuscendo a comandare gli scambi da fondo e togliendo progressivamente riferimenti al gioco dell’iberico, apparso meno brillante rispetto alle ultime uscite.

A completare il quadro delle sorprese ci ha pensato il georgiano Nikoloz Basilashvili, capace di superare Nakashima per 7-6(5), 6-4. Un successo che conferma l’ottimo momento del georgiano, già protagonista nel turno precedente dell’eliminazione della testa di serie numero 5 Ben Shelton. Sarà dunque Basilashvili-Rublev uno degli ottavi più interessanti della parte bassa del tabellone, in un contesto che continua a perdere protagonisti annunciati ma che, allo stesso tempo, sta offrendo spazio a outsider capaci di cambiare il volto del torneo.