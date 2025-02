Andy Murray: “Alcaraz-Fonseca? Non vedo l’ora”. Ma non sarà nell’immediato

Andy Murray ha le idee chiare sul futuro del tennis, almeno per quel che riguarda il prossimo futuro. E su Twitter/X lo scozzese parla molto chiaro: non vede l’ora di un primo match tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, dato che lo spagnolo è uno dei volti del tennis attuale e il brasiliano è proiettato al ruolo di stella del prossimo futuro.

Can’t wait for the first Fonseca vs Alcaraz match ❤️

— Andy Murray (@andy_murray) February 16, 2025