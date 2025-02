Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 17-23 febbraio. Sorteggio da incubo per Berrettini

Andiamo a ricapitolare la situazione che riguarda i giocatori italiani in campo nella settimana che sta per iniziare in tema di tornei del circuito maggiore. Sono tre gli eventi in campo: per la WTA il 1000 di Dubai, per l’ATP i 500 di Doha e Rio de Janeiro.

Quanto a Dubai, stante anche l’eliminazione immediata nelle qualificazioni di Lucia Bronzetti, è Jasmine Paolini l’unica italiana in campo. Lo è con un compito pesantissimo, quello di difendere il titolo conquistato un anno fa, quello che la lanciò definitivamente in alto. Per la toscana un compito difficile, anche per la sequenza potenziale Rybakina-Swiatek nei quarti e in semifinale, ma la parola impossibile non è più associata al suo nome da molto tempo. L’azzurra sarà in campo anche con Sara Errani nel torneo di doppio, dove potrebbe esserci un incredibile esordio-remake con il duo norvegese-rumeno contro Ulrike Eikeri e Monica Niculescu.

A Doha, invece, è il tempo di Matteo Berrettini, unico azzurro al via in terra di Qatar. Per il romano, però, sorteggio che davvero non avrebbe voluto: Novak Djokovic. Vero è che il serbo ha le sue storiche vulnerabilità nei primi turni, ma è altrettanto vero che stiamo sempre parlando di un nome il cui peso si definisce da solo. Al via in doppio anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti all’esordio al nuovo duo formato dall’indiano Rohan Bopanna e dal portoghese Nuno Borges.

Infine, Rio. Cioè il luogo del mistero, perché Lorenzo Musetti è effettivamente in tabellone da numero 2 del seeding, ma su di lui pesa e non poco il fantasma dell’infortunio patito a Buenos Aires, quello che gli ha impedito di continuare lo storico torneo argentino. Debutterebbe contro un qualificato, ma allo stato attuale delle cose il punto è il se. Presente anche Luciano Darderi, opposto anch’egli a un giocatore dalle qualificazioni.