Diego Nargiso sull’accordo Sinner-WADA: “Mi sembra la soluzione più giusta, anche se penalizza il giocatore”

Diversi tra gli addetti ai lavori si stanno pronunciando su quanto è stato deciso tra Jannik Sinner e la WADA. L’accordo tra il pusterese e l’Agenzia mondiale antidoping ha portato a tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale del n.1 del mondo. Per questo, Sinner non potrà giocare fino alle 23.59 del prossimo 4 maggio. Una scadenza temporale che gli consentirà di disputare gli Internazionali d’Italia, a precedere il Roland Garros.

Ci saranno però tutta una serie di limitazioni dettati dal periodo di allenamento. Ufficialmente, dal 13 aprile 2025, Jannik potrà sfruttare qualunque struttura e potersi preparare nel modo canonico, ma prima di questa data dovrà autogestirsi, non avendo a sua disposizione lo staff tecnico e non potendo scambiare con giocatori tesserati.

A pronunciarsi su tutto questo è stato l’ex giocatore, Diego Nargiso: “Credo che sia stata la cosa più giusta da fare, nel senso che è stato un ottimo modo di essere equilibrati e di accettare un errore che è stato fatto dal team. La WADA è stata comprensiva nel transare questa situazione perché sarebbe stato assurdo fermarlo nei momenti in cui, da aprile-maggio, ci sarebbero stati sia il Roland Garros che Wimbledon“, ha dichiarato Nargiso.

“Dal momento che c’è una responsabilità, ma non diretta, sarebbe stato troppo severo perdere due Slam per un giocatore che è il numero uno del mondo. Mi sembra la soluzione più giusta. Per me oltremodo penalizza il ragazzo però per la tempistica penso che sia la soluzione migliore“, ha aggiunto l’ex tennista campano.