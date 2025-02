Scherma: dieci spadiste staccano il pass per il tabellone principale alla Coppa del Mondo di Barcellona

L’Italia fa doppia cifra. Saranno infatti dieci le azzurre che domani si giocheranno chance importanti nel tabellone principale della quarta tappa valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. Quattro atlete nella giornata odierna hanno infatti raggiunto Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Federica Isola, già dentro in virtù del ranking.

Di chi stiamo parlando? A compiere un preliminare senza sbavatura alcuna sono state Carola Maccagno e Lucrezia Paulis, abili ad assicurarsi un posto fin dalla fase a gironi, complice un percorso netto contrassegnato da sei vittorie su sei incontri disputati.

Molto bene poi Alessandra Bozza che, nel momento decisivo, ha superato la cinese Linag per 15-12, così come Gaia Caforio, autrice di un ultimo assalto senza storia terminato 15-6 ai danni della polacca Mroszcack. Successo poi anche per Alice Clerici, 15-10 sulla sudcoreana Jong, oltre che per Roberta Marzani, uscita vittoriosa di misura nel vìs-a-vìs contro l’ungherese Kardos.

Niente da fare invece Sara Maria Kowalczyk, costretta ad arrendersi solo all’ultima stoccata cedendo il passo alla polacca Pawloswska, Gaia Traditi ha invece salutato la competizione nel tabellone da 256.