Scherma, dieci spadiste staccano il pass per il tabellone principale in Coppa del Mondo a Saint-Maur

Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale italiana di spada femminile, da oggi impegnata sulla pedana di Sanit-Maur-des-Fossès, località che ospita questo fine settimana l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. In occasione della giornata odierna riservata ai tabelloni preliminari hanno strappato il pass per domani sei portacolori, le quali hanno raggiunto le quattro schermitrici già qualificate.

Potevano già contare sulla loro presenza Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk, già dentro in virtù del ranking. Ad aggiungersi subito a loro sono state Roberta Marzani e la giovanissima Giulia Paulis, entrambe artefici di un percorso netto nella fase a gironi.

Si sono assicurate lo spot per il tabellone principale inoltre anche Lucrezia Paulis, Giulia Caforio, Alessandra Bozza e Gaia Traditi. Niente da fare invece per Carola Maccagno e Federica Isola, entrambe eliminate nel momento decisivo.

Domani, sabato 23 maggio, si svolgerà come già detto il tabellone principale della gara individuale. Poi, domenica, sarà invece la volta della gara a squadre.