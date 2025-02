Scherma, il fioretto arriva in Italia con il Trofeo Inalpi. Doppio appuntamento anche per la spada

Comincia già oggi un super fine settimana per la scherma internazionale. Anche l’Italia sarà coinvolta visto che a Torino va in scena il Trofeo Inalpi, primo Grand Prix della stagione per il fioretto, un appuntamento ormai classico nella stagione schermistica. Anche la spada sarà di scena con gli uomini impegnati in Germania ad Heidenheim e le donne invece di scena a Barcellona in Spagna.

Saranno proprio gli spadisti a dare il via alla quattro giorni schermistica, visto che già oggi sono in programma le qualificazioni. Una grande classica quella di Heidenheim, con un evento arrivato addirittura all’edizione numero 71. Gli azzurri sono reduci da una buonissima prestazione nel Grand Prix di Doha e soprattutto Davide Di Veroli vuole confermarsi dopo il terzo posto conquistato in Qatar. Il romano sarà poi protagonista anche nella prova a squadre di sabato, con il quartetto composto anche da Valerio Cuomo, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini, per un quartetto che va sicuramente a caccia di un bel risultato.

Dalla Germania alla Spagna, dove saranno in pedana le spadiste. Finora è stata una prima parte di stagione sicuramente positiva per i colori azzurri, con tanti ottimi risultati e con più protagoniste diverse in casa Italia. Si comincia domani con la fase di qualificazione e poi sabato la prova individuale e domenica quella a squadre. Sicuramente una tappa di Coppa del Mondo che evoca dolcissimi ricorsi alla spada italiana, visto che proprio a Barcellona era cominciato il lungo cammino del quartetto poi d’oro a Parigi 2024. Fiamingo e Santuccio sono ancora state tenute fuori dalla gara a squadre, con un quartetto che vedrà solamente Giulia Rizzi tra le olimpioniche oltre a Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani.

La scherma internazionale arriva anche in Italia e sarà Torino ad ospitare il meglio del fioretto mondiale. Il Trofeo Inalpi è ormai uno storico appuntamento della stagione e dal 2014 è diventato Grand Prix, portando sotto la Mole oltre alle donne (da sempre in gara a Torino) anche gli uomini. L’appuntamento casalingo è molto sentito dai fiorettisti azzurri e segnerà anche il ritorno in pedana di Alice Volpi, che ha già trionfato per due volte in carriera a Torino ed è anche l’ultima azzurra ad averlo fatto nel 2019. Il successo al maschile manca, invece, addirittura dal 2016, quando fu Alessio Foconi a salire sul gradino più alto del podio ed il ternano è apparso in grande forma in questa prima parte di stagione. Venerdì si terranno le qualificazioni femminili, sabato quelle maschili, mentre domenica spazio alle due prove individuali.