Scherma, cinque spadisti conquistano il tabellone principale alla Coppa del Mondo di Heidenheim

Saranno cinque gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale individuale in quel di Heidenheim, città della Germania che ospita questa settimana la quarta tappa valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada.

A raggiungere Davide Di Veroli, già ammesso di diritto in virtù del ranking, è stato subito Enrico Piatti, artefice di una splendida fase a gironi in cui ha messo a referto sei vittorie su sei. Molto bene poi anche Matteo Galassi, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzzacchino, abili ad imporsi nel tabellone preliminare rispettivamente con il kazako Khulinskiy (15-11), con il nipponico Nakajima (15-8) e con l’ungherese Szenyi (15-9).

Niente da fare invece per Fabrizio Cuomo, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini e Gabriele Cimini, eliminati all’ultimo assalto decisivo. Out nel turno dei 128 per Giulio Gaetani e Valerio Cuomo, mentre Filippo Armaleo si è fermato in quello da 256.

Domani, venerdì 7 febbraio, si disputerà la gara principale. Sabato 8 invece sarà di scena la prova a squadre. Di seguito gli accoppiamenti previsti:

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE: GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI ITALIANI NEL TABELLONE PRINCIPALE

Di Veroli (ITA) – Lioznyansky (Usa)

Piatti (ITA) – Galassi (ITA)

Buzzacchino (ITA) – Peng (Chn)

Diliberto (ITA) – Yu (Chn)