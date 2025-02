Scherma, Chiara Mormile: “Tornare sul podio subito dopo le Olimpiadi non era scontato”

Chiara Mormile è stata la grande protagonista dell’ultima puntata di Focus Scherma, in onda sul canale YouTube di OA Sport. La sciabolatrice romana ha analizzato i suoi ultimi risultati in Coppa del Mondo, e non solo, e si è raccontata a 360° fuori e dentro la pedana. Sin dagli inizi, raccontando un aneddoto particolare sull’arma scelta: “La sciabola non arriva da una mia scelta. Tutto è stato casuale. Mia madre è entrata nella palestra di Roma e ha scelto lei per me. Io ho anche una fisicità da fioretto o spada, ma sono sciabolatrice. Mi sono innamorata di questo sport vedendo Aldo Montano alle Olimpiadi del 2004”.

Giunta ormai alla soglia dei 30 anni, Chiara Mormile prova a guardare alla sua carriera da un visuale più elevata: “Penso di avere una carriera molto bella. Ora apprezzo di più i vari momenti. Quando gareggi e non ti fermi mai non hai tempo di valutare queste cose. Il momento decisivo? Il terzo posto nel Grand Prix di Orleans (10 dicembre 2022 ndr). Il mio primo podio in carriera. Un traguardo che mi ha fatto pensare ad una carriera pre-Orleans e post-Orleans”.

Uno dei momenti più complicati, invece, Parigi 2024: “Sinceramente ho difficoltà a realizzare quanto accaduto in entrambe le gare. Evidentemente è stato un periodo faticoso in generale e alcune cose non sono andate a livello tecnico, tattico e di squadra. Ne abbiamo parlato molto. Abbiamo perso contro l’Ucraina che ha poi fatto vedere il proprio valore. Ora ci attende un nuovo quadriennio importante. Ci sono tante giovani che si stanno mettendo in luce. C’è un cambiamento in atto”.

Nei giorni scorsi la romana ha centrato il secondo posto nella tappa di Plovdiv della Coppa del Mondo: “Un risultato di capitale importanza per la mia carriera. Avevo paura di non potermi confermare a questi livelli. Tornarci in questo modo, dopo le Olimpiadi, non era scontato. Una vera e propria liberazione dopo tanti dubbi. Cosa manca per l’oro? Ho tirato benissimo ma non ho vinto. Brucia certo, ma bisogna sempre ricordare che non è sempre Natale. Non recrimino per come sono andate le cose e anche per la stoccata che non mi è stata assegnata per il 14-14”.

A questo punti quali saranno i prossimi appuntamenti per Chiara Mormile? “La prossima gara di Coppa del Mondo sarà a Creta il 7 marzo. Ora quindi sfrutteremo il mese di febbraio per fare un bel carico di lavoro. Dopodiché avremo tante gare una dietro l’altra”.

Ultima battuta sulla atleta fuori dalla pedana. “Sono una persona a cui piacciono le cose semplici della vita. Mi piace stare in famiglia, soprattutto con il mio nipotino di 17 mesi, quindi con gli amici. In generale mi piace stare in compagnia. Sono molto solare e positiva e amo divertirmi come una ragazza di 30 anni”.