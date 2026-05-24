Scherma: le spadiste si fermano al quinto posto nella prova a squadre di Saint-Maur

Termina al quinto posto il cammino della squadra azzurra di spada femminile, quest’oggi impegnata sulla pedana di Saint-Maur-des-Fossès, in Francia, per l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Un’uscita di scena arrivata ai quarti di finale, complice l’eliminazione da parte dell’Ungheria.

Ma andiamo con ordine. Il quartetto formato da Alberta Santuccio (trionfatrice della gara individuale), Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio ha cominciato con il piede giusto la giornata, battendo la Gran Bretagna con un sonoro 42-21. Successivamente le nostre portacolori si sono invece liberate agli ottavi della Germania, regolata per 31-26.

Lo stop è arrivato invece con il team magiaro che, ai quarti, è riuscito ad arginare la compagine tricolore vincendo l’assalto con il risultato di 40-36. Dirottate ai piazzamenti, le atlete non hanno sbagliato il resto degli incontri prima sconfiggendo la Polonia per 33-22 e, successivamente, la Cina per 34-31.

Cala il sipario dunque sulla competizione itinerante, dove l’Italia ha ottenuto complessivamente undici piazzamenti sul podio (otto nelle gare individuali, tre in quelle a squadre). Adesso le attenzioni saranno tutte rivolte ai Campionati Europei di Anthony (16-21 giugno) e, successivamente, ai Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio).