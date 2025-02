Scherma, quindici fiorettiste azzurre in tabellone al Grand Prix di Torino

Presenza foltissima per l’Italia nel tabellone principale del Grand Prix di fioretto femminile a Torino. Saranno ben quindici le azzurre che scenderanno in pedana domenica per conquistare il Trofeo Inalpi 2025. Già sicure della partecipazione, grazie alla loro posizione nel ranking, erano Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini ed Elena Tangherlini.

Subito dopo la fase a gironi Francesca Palumbo e Serena Rossini, che hanno avuto un percorso netto con sei vittorie su altrettanti assalti. Nei turni degli assalti preliminari hanno poi strappato la qualificazione Martina Sinigalia, Benedetta Pantanetti, Carlotta Ferrari, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Irene Bertini, Camilla Mancini e Anna Cristino.

Eliminazione, invece, per Aurora Grandis (c’è stato il derby azzurro con Sinigalia), Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Giulia Amore e Vittoria Pinna. Era uscita già nella fase a gironi Matilde Canavese.

Domani il Trofeo Inalpi vedrà da programma le qualificazioni maschili. Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi sono già certi della presenza in tabellone. Saranno tantissimi gli azzurri che scenderanno in pedana, ben ventidue: Edoardo Luperi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Giuseppe Franzoni, Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso, Federico Pistorio, Mattia De Cristofaro, Raian Adoul, Francesco Pio Iandolo, Alessandro Stella, Matteo Iacomoni, Lorenzo Nista, Marco Proietti, Emanuele Iaquinta, Federico Greganti, Francesco Cercaci, Djibril Mbaye, Matteo Panazzolo. Domenica, invece appuntamento con la fase finale sia della gara femminile sia di quella maschile.