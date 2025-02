Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP: sorpasso su Berrettini imminente

Lorenzo Sonego, senza scendere in campo, è approdato ai quarti di finale degli Open 13 Provence 2025 di tennis: l’azzurro sta provando a continuare a scalare il ranking ATP sulla scia di quanto di buono fatto agli Australian Open.

L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma dato che a Marsiglia ha superato il primo turno, il torneo di Eastbourne 2024, in cui ne incamerò 25, uscirà da quelli validi per la classifica, dato che con il passaggio del turno odierno ne ha guadagnati finora 50.

Sonego, che lunedì scorso era 35° in graduatoria, a quota 1376, quest’oggi è salito a quota 1401, diventando 34°. Con la qualificazione in semifinale, invece, Sonego si porterebbe a 1451, in 33ma posizione, con la certezza del sorpasso su Matteo Berrettini.

Dopo essere diventato il numero 3 d’Italia dietro Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la scalata di Lorenzo Sonego potrebbe proseguire ancora: con l’approdo in finale il torinese si isserebbe a quota 1516, in 31ma piazza, infine con la vittoria del torneo balzerebbe a 1601, al 30° posto virtuale.

RANKING LORENZO SONEGO 17 FEBBRAIO

Ranking ufficiale lunedì 10 febbraio: 1376 punti, 35° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1401 punti, 34° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1451 punti, 33° posto virtuale (sorpasso su Matteo Berrettini).

Ranking in caso di passaggio in finale: 1516 punti, 31° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1601 punti, 30° posto virtuale.