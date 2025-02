Tennis: prosegue la collaborazione tra Djokovic e Murray. L’indiscrezione

Il rapporto di collaborazione tra Andy Murray e Novak Dkokovic sembra destinato a proseguire. Secondo quanto riportato pochi minuti fa dal Times, pare che il neo allenatore scozzese resterà nel team dell’ex N.1 ancora per qualche mese, almeno fino al terzo Slam della stagione, quello di Wimbledon.

All’indomani del ritiro agli Australian Open, dove il serbo fu costretto ad uscire di scena in semifinale cedendo così il passo ad Alexander Zverev, il nativo di Glasgow non aveva data per certa la sua permanenza, rimandando la scelta alle settimane successive.

A pochi giorni dal Torneo ATP di Doha, dove Nole conta di essere presente, è arrivata invece un’indiscrezione che vorrebbe i due ancora uniti durante il periodo primaverile, dunque per gli impegni sulla terra e sull’erba.

Sempre nella giornata odierna Djokovic ha detto a puntodebreak.com di essere al momento focalizzato sull’evento in Qatar, sostenendo di essere guarito quasi al 100%. L’obiettivo, stando alle sue ambizioni, sarà quella di mettere in bacheca il centesimo titolo della carriera. Ricordiamo che in Qatar ci sarà anche Jannik Sinner, alla seconda prova stagionale dopo il trionfo in terra oceanica.