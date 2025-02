Tennis, Alexander Zverev la stella a Buenos Aires. Musetti e Darderi sono gli alfieri italiani in Argentina

Il percorso di avvicinamento ai due Master 1000 americani di marzo può seguire due strade. Prepararsi sul cemento per prendere gradualmente contatto con la superficie e rifinire i meccanismi di gioco oppure scegliere di scaldare i motori con i tornei sul rosso sudamericano. L’ATP 250 di Buenos Aires apre la stagione dei tornei su terra battuta con un tabellone di tutto rispetto tra nomi di primissimo piano e specialisti della superficie. A capeggiare il seeding in Argentina è il tedesco Alexander Zverev mentre l’Italia punta su Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

La delusione per la netta sconfitta incassata nella finale degli Australian Open è stata ampiamente smaltita e ora è tempo di tornare a giocare per Alexander Zverev. Il numero due del mondo, titolare della prima testa di serie, riprende il suo percorso dalla capitale argentina con la voglia di arrivare fino in fondo per celebrare il primo trionfo del suo 2025.

Insegue il pronto riscatto il danese Holger Rune che a Rotterdam si è fermato negli ottavi perdendo in maniera abbastanza netta contro lo spagnolo Pedro Martinez. La stanchezza per le fatiche di Davis e una forma fisica non ancora perfetta hanno inciso sulla prestazione del secondo favorito del seeding che ha bisogno di trovare continuità di risultati per scalare posizioni in classifica e guadagnare la Top Ten.

Capeggia la pattuglia azzurra Lorenzo Musetti, titolare della terza testa di serie, che torna in campo dopo la sconfitta incassata al terzo turno degli Australian Open, in quattro set, contro Ben Shelton. Il tennista toscano inizia il suo cammino con un bye per poi incrociare sulla propria strada il vincente del confronto tra lo spagnolo Jaume Munar e il francese Corentin Moutet.

Presente in tabellone anche Luciano Darderi che, smaltita la delusione per il ritiro al primo turno dello Slam australiano contro lo spagnolo Pedro Martinez, riprende il suo cammino dall’impegnativa sfida contro il padrone di casa Francisco Cerundolo e punta sulla terra rossa per continuare a guadagnare terreno nella classifica ATP.