Quando torna Sinner? Le date dell’ATP di Doha: troverà rivali di lusso

Dopo aver dato forfait al torneo di Rotterdam, è fissato per il Qatar ExxonMobil Open 2025 di tennis il ritorno in campo di Jannik Sinner: l’azzurro è iscritto al torneo di categoria ATP 500 che si giocherà sul cemento outdoor di Doha, in Qatar, da lunedì 17 a sabato 22 febbraio.

Tanti big del circuito hanno inserito Doha tra le tappe del loro calendario: il duello con lo spagnolo Carlos Alcaraz potrà esserci soltanto in finale, dato che Zverev ha scelto di andare in Sudamerica, ma già in semifinale i due potrebbero vedersela con il serbo Novak Djokovic o con il russo Daniil Medvedev.

Di gran blasone anche quelle che al momento sarebbero le altre teste di serie, ovvero l’australiano Alex de Minaur, il russo Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’ellenico Stefanos Tsitsipas: i tennisti appena citati sono potenziali avversari di Sinner ai quarti di finale.

Tra i tennisti che non sarebbero inseriti tra le teste di serie, e quindi potenziali avversari dell’azzurro sin dal primo turno ci sono altri nomi di spicco, a partire dall’altro italiano già ammesso al main draw, Matteo Berrettini, che fino a marzo non ha punti da difendere e vuole continuare la propria risalita nel ranking.

ENTRY LIST ATP 500 DOHA

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Alex de Minaur

Andrey Rublev

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas

Ugo Humbert

Jack Draper

Arthur Fils

Karen Khachanov

Felix Auger-Aliassime

Jiri Lehecka

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Gael Monfils

Matteo Berrettini

Nuno Borges

Tallon Griekspoor

Jan-Lennard Struff

Alexander Bublik

Marin Cilic