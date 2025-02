Tennis, dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana: tornano Musetti e Paolini, Sinner si allena

La stagione del tennis non si ferma mai e questa settimana sono previsti ben tre tornei ATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatori italiani protagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il numero uno al mondo Jannik Sinner, dopo aver rinunciato a Rotterdam per recuperare energia dopo l’impegnativa tournée australiana, continuerà invece ad allenarsi in vista del suo prossimo impegno in agenda: l’ATP 500 di Doha (17-22 febbraio).

Riflettori puntati in primis sul Qatar TotalEnergies Open 2025, primo WTA 1000 dell’anno che vedrà la partecipazione di Jasmine Paolini come unica azzurra presente nel tabellone principale. La finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, numero 4 del ranking mondiale, punta ad un risultato di peso sul cemento di Doha in attesa dei 1000 punti in scadenza tra due settimane per il clamoroso titolo conquistato a Dubai nel 2024. La toscana è iscritta anche al torneo di doppio in Qatar insieme a Sara Errani.

Per quanto riguarda il settore maschile, Lorenzo Sonego scende in campo già oggi contro l’olandese Botic Van de Zandschulp sul veloce indoor di Marsiglia. Nel main draw francese c’è spazio anche per Luca Nardi, contrapposto al tedesco Daniel Altmaier. Italtennis che sogna un exploit oltreoceano con Matteo Arnaldi (n.4 del seeding) sul cemento di Delray Beach, mentre saranno tre i giocatori azzurri impegnati nel tabellone principale di Buenos Aires.

Sulla terra rossa argentina coltiva ambizioni importanti la terza testa di serie Lorenzo Musetti, con all’orizzonte una possibile semifinale contro il n.2 al mondo Alexander Zverev. Presenti nel main draw sudamericano anche Luciano Darderi e Francesco Passaro, bravo a superare le qualificazioni.