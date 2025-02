Quando parte Mattia Casse nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Mattia Casse è l’atleta di punta degli uomini-jet in casa Italia in vista del superG di domani (ore 11.30) nei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach (Austria). Sulla Schneekristall, lo sciatore piemontese si augura di trovare quel feeling con neve e tracciatura tale da poter ambire alla top-3 e quindi regalare al Bel Paese la terza medaglia in altrettante gare, ricordando l’oro nel parallelo a squadre del day-1 e l’argento di quest’oggi di una fantastica Federica Brignone nel supergigante femminile.

Nei due training andati in scena, in chiave discesa, il “Trattore” si è classificato decimo e quarto, trovando le misure di volta in volta al pendio austriaco. Casse si augura di replicare quanto fatto sulla Saslong in Val Gardena, dove ha ottenuto la sua prima e unica vittoria nel massimo circuito proprio in questa specialità. A seguire, vanno comunque considerati il sesto posto a Wengen e il settimo a Kitzbuehel.

L’azzurro scenderà con il pettorale numero 13 e dunque partirà alle ore 11.58, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Gli atleti con un pettorale tra 1 e 15 si presenteranno al cancelletto di partenza con intervalli di 2’20” tra loro. Tra gli avversari più temibili l’americano Ryan Cochran-Siegle, gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, l’austriaco Vincent Kriechmayr e magari Dominik Paris.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e la startlist del superG maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino, con il quadro dettagliato del pettorale di Mattia Casse e del suo orario di partenza. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE MATTIA CASSE DOMANI

Mattia Casse ha avuto in sorte il pettorale numero 13 e partirà alle ore 11.58. Gli atleti con pettorale tra 1 e 15 scattano a intervalli di 2’20”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE AI MONDIALI

Venerdì 7 febbraio

Ore 11.30 SuperG maschile a Saalbach – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

