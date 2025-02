LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami favorita, Goggia e Brignone ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist del superG femminile dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG femminile in programma a Saalbach (Austria), valevole per i Mondiali 2025 di sci alpino: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 40 atlete da 19 Paesi.

In casa Italia saranno ben cinque le azzurre al via nella gara odierna, in quanto Marta Bassino è la campionessa iridata in carica della specialità, ed oltre a lei si porteranno al cancelletto di partenza anche Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

Le cinque italiane al via avranno pettorali bassi, essendo tutte racchiuse nei primi due gruppi di merito: Laura Pirovano partirà con il numero 2, Marta Bassino con il 5, Federica Brignone con il 6, Sofia Goggia con l’11 ed Elena Curtoni con il 13. L’elvetica Lara Gut-Behrami, favorita della vigilia, avrà il pettorale numero 9.

Il superG femminile in programma a Saalbach (Austria), valevole come seconda gara dei Mondiali 2025 di sci alpino, prenderà il via alle ore 11.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento a partire dalle ore 11.00 circa.