Sci alpino, Federica Brignone argento ai Mondiali in superG: riviviamo la discesa dell’azzurra – VIDEO

Dopo l’oro nel parallelo a squadre, l’Italia conquista un’altra medaglia ai Mondiali di sci alpino a Saalbach. Sul podio questa volta ci sale Federica Brignone, che conquistato un fantastico argento in superG. Si tratta della quarta medaglia della carriera per la valdostana, battuta solamente per dieci centesimi dall’austriaca Stephanie Venier.

Sembrava la gara perfetta quella di Brignone, partita con il pettorale numero sei, ed invece subito dopo è scesa Venier, che ha beffato l’azzurra davvero per pochissimo. L’austriaca ha guadagnato i decimi decisivi nella parte centrale, con Federica che ha rimontato qualcosa nel finale, ma non è bastato.

Un podio completato dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e dall’americana Lauren Macuga, che si mettono al collo entrambe la medaglia di bronzo, concludendo a 24 centesimi dalla vincitrice. Sofia Goggia sfiora la medaglia, visto che ha chiuso al quinto posto a soli sei centesimi dalla coppia in terza posizione.