LIVE Sci alpino, superG Mondiali 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito, azzurri outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO

Il programma e la startlist del superG maschile dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG maschile in programma a Saalbach (Austria), valevole per i Mondiali 2025 di sci alpino: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 62 atleti da 23 Paesi.

In casa Italia saranno quattro gli azzurri al via nella gara odierna, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni: inseriti nel primo gruppo di merito, Dominik Paris partirà con il numero 11, mentre Mattia Casse avrà il numero 13.

Secondo gruppo di merito, invece, per Giovanni Franzoni, che scatterà con il numero 19, infine terzo gruppo di merito per Christof Innerhofer, che avrà in dote il numero 28. L’elvetico Marco Odermatt, favorito della vigilia, avrà il pettorale numero 8.

Il superG maschile in programma a Saalbach (Austria), valevole come terza gara dei Mondiali 2025 di sci alpino, prenderà il via alle ore 11.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento a partire dalle ore 11.00 circa.