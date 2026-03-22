KVITFJELL COLONIA ITALIANA! Dominik Paris si impone anche in superG: quarta vittoria azzurra in 2 giorni!

L’Italia cala il poker a Kvitfell. Un weekend fenomenale quello della squadra azzurra di sci alpino, che centra la quarta vittoria consecutiva su quattro gare nella località norvegese. Dopo il successo di ieri in discesa, Dominik Paris si ripete anche in superG, centrando quella che è la sua ottava vittoria della carriera a Kvitfjell (5 in discesa e 3 in superG). Un finale di stagione dunque superlativo per l’altoatesino, che ha incantato su una delle sue piste preferite.

Un Paris che ha costruito la vittoria soprattutto nella prima parte, alle sue spalle ci sono due austriaci. Infatti al secondo posto si è classifica Vincent Kriechmayr, staccato appena di sette centesimi dall’azzurro, mentre in terza posizione ha chiuso Raphael Haaser, ma con 38 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarta posizione per lo svizzero Alexis Monney (+0.66) davanti ad un positivo Giovanni Franzoni (+0.86), che ha termina al quinto posto complice qualche errore, ma concludendo comunque bene la stagione della definitiva consacrazione.

Sesto lo svizzero Stefan Rogentin (+0.93) che ha preceduto il norvegese Fredrik Moeller (+1.09) e l’austriaco Marco Schwarz (+1.25). In nona posizione ha concluso Mattia Casse (+1.42), mentre completa la Top-10 lo svizzero Franjo Von Allmen (+1.73), sicuramente sottotono in questa due giorni di Kvitfjell. Dodicesimo Guglielmo Bosca (+1.79), mentre diciottesimo Christof Innerhofer (+1.96).

Marco Odermatt vive una giornata no e termina addirittura diciannovesimo (+1.97). Lo svizzero aveva comunque vinto la classifica di superG con largo anticipo con 425 punti davanti agli austriaci Kriechmayr (347) ed Haaser (301). Quarto e quinto gli azzurri Franzoni (285) e Paris (257).