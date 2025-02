Quando tornano Brignone e Goggia ai Mondiali di sci alpino? Orario discesa, programma, tv

Dopo la meravigliosa medaglia d’argento in superG, Federica Brignone tornerà in gara sabato ai Mondiali di sci alpino a Saalbach. Con lei ci sarà anche Sofia Goggia, oggi quinta a soli sei centesimi dal podio e quindi con grande voglia di riscatto. Le due azzurre saranno protagoniste nella discesa di sabato, dove entrambe si presentano tra le favorite per il titolo iridato.

Ancora prima della gara di sabato, Brignone e Goggia saranno nuovamente al cancelletto di partenza domani, quando si svolgerà la terza prova cronometrata della discesa. Da limare ci sono ancora molte cose, con alcuni passaggi che dovranno essere ben valutati e gestiti dalle due azzurre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa femminile dei Mondiali di Saalbach. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA FEMMINILE MONDIALI 2025

Venerdì 7 Febbraio

Ore 9.30 – Terza prova discesa libera femminile

Sabato 8 Febbraio

Ore 11.30 – Discesa libera femminile – Diretta TV su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA DISCESA FEMMINILE MONDIALI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.