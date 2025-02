LIVE Sci alpino, Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Goggia e Brignone alla rifinitura finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima prova della discesa libera femminile di Saalbach, valevole per i Campionati del Mondo 2025 di sci alpino. Dopo il SuperG di ieri che ha assegnato le prime medaglie si torna a provare sulla pista di Saalbach con la terza sessione di prove della discesa libera femminile, una delle gare su cui l’Italia ripone le maggiori speranze di salire sul podio, in particolare con Sofia Goggia e Federica Brignone.

La classifica di Coppa del Mondo parla chiaro. Prima Federica Brignone e seconda Sofia Goggia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite per la medaglia d’oro. Oltre a loro due fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sull’austriaca Cornelia Huetter. Nella lotta per le medaglie attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, all’americana Lauren Macuga e all’altra svizzera Corinne Suter.

Il SuperG di ieri ha visto il trionfo dell’austriaca Stephanie Venier che ha preceduto di un solo decimo l’azzurra Federica Brignone, bravissima a cogliere la sua quarta medaglia iridata di una carriera sempre più sfavillante. Brignone oggi proverà a prendere le misure per concedere il bis sul podio domani ma la più motivata di tutte, in casa Italia, sarà proprio Sofia Goggia che ieri per 6 centesimi non è riuscita a salire sul podio, dovendosi accontentare del quinto posto. Goggia cercherà domani di sfatare il tabu mondiale e di aggiudicarsi la medaglia d’oro in una pista che non rientra forse tra le sue preferite ma sulla quale può comunque fare molto bene.

La profondità della squadra azzurra costringerà lo staff tecnico ad effettuare delle scelte dolorose in vista della discesa iridata, in programma domani. Complicata la situazione in vista della discesa libera, con cinque ragazze in lizza per quattro pettorali. Sicure del posto a meno di clamorosi colpi di scena Goggia, Brignone e Pirovano (quarta a St. Anton), mentre per l’ultimo slot a meno di sorprese il ballottaggio premierà Nicol Delgao già protagonista nella prova di mercoledì e lo scorso anno terza nella discesa delle finali di Coppa del Mondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza e ultima prova della discesa libera femminile di Saalbach, valevole per i Campionati del Mondo 2025 di sci alpino. Si comincia alle 9.30. Buon divertimento!