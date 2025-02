Perché si è ritirato Auger-Aliassime contro Vavassori: il punteggio al momento dell’interruzione

Andrea Vavassori è approdato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam: l’azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto il terzo match consecutivo in singolare (oltre a quello in doppio con Simone Bolelli), approfittando del ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime.

Nel match del primo turno del tabellone principale, infatti, al termine del secondo set, dopo un’ora e 44 minuti di gioco, il tennista nordamericano ha alzato bandiera bianca per un problema alla caviglia: il match era in perfetto equilibrio e si sarebbe dovuta disputare la partita decisiva.

Auger-Aliassime aveva vinto il primo parziale per 7-6 (3), mentre Vavassori che aveva pareggiato i conti portando a casa la seconda frazione per 6-4: il canadese aveva chiesto l’intervento del fisioterapista al cambio di campo del nono game del secondo set, ma ha capito che non avrebbe potuto disputare un altro set ed ha optato per il ritiro.