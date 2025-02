Andrea Vavassori agli ottavi a Rotterdam! Auger-Aliassime si ritira, ora Alcaraz!

Un epilogo davvero inatteso nella sfida valida per il primo turno dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) tra Andrea Vavassori (n.317 ATP) e Felix Auger-Aliassime (n.23 del ranking). Il piemontese, finalista in doppio con Simone Bolelli agli Australian Open 2025 e reduce dalle qualificazioni di questo evento, ha sconfitto il canadese col punteggio di 6-7 (3) 6-4 per il ritiro del nativo di Montreal.

Perso il secondo parziale, infatti, Auger-Aliassime ha deciso di ritirarsi e sarà quindi il tennista nostrano ad affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 ATP) negli ottavi di finale. Da ricordare che il nordamericano era reduce dal sigillo a Montpellier, il settimo della carriera e il secondo del 2025.

Get well soon, Felix 2022 champ Auger-Aliassime is forced to retire at one set all, sending Vavassori through to the second round#abnamroopen pic.twitter.com/6xepAQZC7s — Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2025

Nel primo set l’avvio non sorride all’azzurro, costretto a subire le iniziative del suo avversario, bravo a pungolarlo sul lato del rovescio. Vavassori, però, non si arrende e con grande dedizione e coraggio, mette in atto un ottimo gioco d’attacco, che spiazza il canadese. Il contro-break c’è nel sesto game. “Wave” è molto abile a tirarsi fuori da una vera e propria buca nel nono gioco, sotto 0-40, trascinando al tie-break Auger-Aliassime. Alla fine della fiera, però, le maggiori soluzioni del canadese gli permettono di conquistare per 7-3 il parziale.

Nel secondo set Vavassori regala spettacolo, con alcune incursioni a rete e giocate spettacolari. Si esalta il piemontese nel settimo game, quando strappa il servizio al suo rivale. Il n.23 del mondo subisce il colpo e lo strappo si rivela decisivo ai fini della frazione e anche della partita (6-4). Sì, perché Felix decide di dare la mano al giocatore italiano, visibilmente colto di sorpresa.