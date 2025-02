ATP Rotterdam 2025, Andrea Vavassori e Mattia Bellucci accedono al tabellone principale

Ci saranno altri due italiani al via del tabellone principale degli ABN AMRO Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, che si disputerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi: Andrea Vavassori e Mattia Bellucci superano il secondo e decisivo turno delle qualificazioni ed accedono al main draw.

Andrea Vavassori regola il transalpino Geoffrey Blancaneaux con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. All’azzurro basta un break per set per vincere l’incontro: nella prima frazione Vavassori manca due break point nel terzo game, ma nel quinto arriva lo strappo a 15 che fa da preludio al 6-3 in 39′, mentre nella seconda partita l’azzurro toglie il servizio all’avversario in apertura e poi controlla senza patemi fino al 6-4 in 46′.

Mattia Bellucci, testa di serie numero 3 delle qualificazioni, liquida la wild card neerlandese Gijs Brouwer, numero 8 del seeding cadetto, con un duplice 6-1 in appena 49 minuti. Nel primo set l’azzurro scappa sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta del secondo game, poi dal 3-1 vince 12 punti consecutivi per il 6-1 in 22′. Nella seconda partita il tennista italiano vola sul 4-0 con i break a trenta ottenuti nel primo e nel terzo game, poi ai vantaggi del settimo gioco arriva un altro strappo che sancisce il 6-1 in 27′.