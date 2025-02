Elisabetta Cocciaretto supera Irina Begu a Cluj-Napoca. Prima vittoria del 2025 per la tennista italiana

Elisabetta Cocciaretto coglie la prima soddisfazione del suo 2025. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca l’azzurra ha superato per 6-3 7-5 la tennista romena Irina Begu. La tennista italiana rompe così il ghiaccio e accede al secondo turno contro la vincente del match tra la padrona di casa Ana Bogdan e l’inglese Jodie Burage.

Nel primo set la tennista azzurra apre le ostilità tenendo il servizio di apertura. Begu opera il break nel secondo game, ma l’azzurra reagisce prontamente (2-2) Cocciaretto continua a premere sull’acceleratore, tiene alta la pressione con il colpi di rimbalzo e conquista altri tre game consecutivi togliendo nuovamente il servizio alla rivale nel sesto gioco per poi salire 5-2 chiudendo il settimo game con un ace. Sul 5-3 la marchigiana torna al servizio, si procura la prima palla set con un bel rovescio lungolinea che vanifica però con un errore da fondo prima di chiudere i conti grazie ad un bel diritto ad uscire.

Nella seconda partita la giocatrice italiana annulla palla break nel secondo gioco affidandosi al suo diritto per portare a casa l’1-1 e procurarsi, nel game successivo, due palle break vanificate dalle accelerazioni della rivale. Cocciaretto annulla un nuovo break point alla rivale nel quarto game ed è poi encomiabile nel momento chiave della contesa , dopo aver perso il servizio sul 5-3 con due errori consecutivi, gioca uno splendido nono gioco nel quale annulla ben quattro set point alla giocatrice padrona di casa per rimettersi in partita. Una volta scampato il pericolo la giocatrice italiana si rianima, continua a spingere, salva un nuovo set point e tiene il servizio per il 5-5, gioco che è il prologo dell’accelerazione conclusiva con il break decisivo nell’undicesimo gioco anche grazie ai numerosi errori della Begu e il servizio decisivo tenuto a zero nel dodicesimo gioco.

La lettura dei dati statistici evidenzia la migliore percentuale sui punti vinti al servizio dalla giocatrice italiana sia con la prima palla che con la seconda. Cocciaretto si rivela più brava dell’avversaria sia nell’annullare le palle break a sfavore che nel trasformare quelle a propria disposizione.