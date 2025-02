Simona Halep si ritira dal tennis, con Lucia Bronzetti a Cluj-Napoca l’ultima partita

La sconfitta per 6-1 6-1 subita contro Lucia Bronzetti al WTA 250 di Cluj-Napoca si è rivelata, del tutto a sorpresa, l’ultima partita della carriera di Simona Halep. La giocatrice rumena, infatti, ha comunicato proprio al termine del confronto di primo turno del torneo di casa il proprio ritiro dall’attività agonistica.

Si conclude così una carriera che, soprattutto negli ultimi anni, era stata particolarmente tormentata a causa della positività al Roxadustat emersa dopo il primo turno (perso) degli US Open contro l’ucraina Daria Snigur. Da allora il ricorso al CAS per farsi ridurre la squalifica da 4 anni a 9 mesi, poi il rientro estremamente frammentato e privo di qualunque tipo di fortuna. Ora l’uscita di scena.

In carriera Halep ha vinto 24 tornei ed è salita al numero 1 del ranking mondiale nell’ottobre 2017: con 64 settimane complessive è al dodicesimo posto tra le più longeve alla vetta della graduatoria WTA. Due le finali Slam vinte: al Roland Garros 2018 (al terzo tentativo) e a Wimbledon 2019, in quello che rimane il maggiore dei suoi successi, contro Serena Williams e lasciandole appena quattro game.

Per lei anche 9 vittorie a livello di WTA 1000, tra cui Roma nel 2020 (sebbene per mezzo del ritiro di Karolina Pliskova quando la ceca era sotto 6-0 2-1), nonché un ruolino di marcia da 45 vittorie contro top 10, oltre a una delle più strane strisce di vittorie consecutive della storia. Andò avanti da febbraio a ottobre 2020, ma perché in mezzo a quei 17 successi di fila ci fu lo stop dovuto al Covid-19. A fermarla fu, agli ottavi del Roland Garros, Iga Swiatek, allora numero 53 del mondo, ma che sarebbe rapidamente diventata qualcuna.