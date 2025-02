Perché oggi non c’è lo sci alpino in tv: orario e programma discesa Garmisch

Ieri la prima prova è stata cancellata a causa della nebbia, oggi diventa fondamentale lo svolgimento della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, affinché si possa svolgere la gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: oggi, sabato 1° febbraio, la prova scatterà alle 11.30, stesso orario in cui domani, domenica 2 febbraio, si disputerà la gara.

Oggi per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Domani per la gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Sabato 1° febbraio

11.30 Seconda prova cronometrata discesa maschile Garmisch-Partenkirchen – Nessuna copertura tv / streaming

Domenica 2 febbraio

11.30 Discesa maschile Garmisch-Partenkirchen (Germania) – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Diretta tv: non prevista per la prova; Rai 2 HD, Eurosport 1 HD per la gara.

Diretta streaming: non prevista per la prova; Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per la gara.

Diretta Live testuale: OA Sport sia per la prova che per la gara.