Perché non ci sarà lo sci alpino oggi: in arrivo i Mondiali, le classifiche di Coppa del Mondo

Sarà un fine settimana atipico per la Coppa del Mondo di sci alpino. Infatti in programma c’è solo una gara, la discesa libera maschile di Garmisch, che si terrà domani. Oggi, infatti non si gareggia visto che il circuito femminile è fermo e con i Mondiali di Saalbach che sono vicinissimi ad iniziare.

La rassegna iridata comincerà martedì 4 febbraio con il parallelo a squadre. Un Mondiale al quale l’Italia si presenta con grandi ambizioni e con l’obiettivo di essere una delle migliori nazioni. In campo femminile c’è sicuramente grande attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia, che sono tra le favorite per la medaglia d’oro nella velocità, con la valdostana che punta anche sul gigante.

In campo maschile, invece, gli azzurri possono recitare il ruolo degli outsider di lusso. In discesa e superG sicuramente Dominik Paris e Mattia Casse proveranno ad entrare nella lotta per le medaglie, mentre in gigante sarà Luca de Aliprandi la miglior carta azzurra, con Alex Vinatzer possibile sorpresa, anche se l’altoatesino punta soprattutto allo slalom.

In attesa dell’inizio dei Mondiali e con ancora la discesa di Garmisch di domani, andiamo a vedere quali sono le classifiche della Coppa del Mondo di sci alpino, con tantissima Italia in campo femminile, dove attualmente Federica Brignone comanda la generale.

UOMINI

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1066

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 746

3. Loic Meillard (Svizzera) 637

4. Atle Lie McGrath (Norvegia) 548

5. Timon Haugan (Norvegia) 528

6. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 474

7. Franjo Von Allmen (Svizzera) 470

8. Clement Noel (Francia) 464

9. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 373

10. Alexander Cameron (Canada) 338

12. Mattia Casse (Italia) 319

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 365

2. Franjo Von Allmen (Svizzera) 272

3. Miha Hrobat (Slovenia) 217

4. Justin Murisier (Svizzera) 202

5. Alexis Monney (Svizzera) 200

12. Mattia Casse (Italia) 104

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1. Marco Odermatt (Svizzera) 341

2. Vincent Kriechmayr (Auatria) 222

3. Fredrik Moeller (Norvegia) 220

4. Stefan Rogentin (Svizzera) 220

5. Mattia Casse (Italia) 215

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 360

2. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 289

3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 279

4. Zan Kranjec (Slovenia) 222

5. Luca De Aliprandini (Italia) 196

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM

1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467

2. Clement Noel (Francia) 464

3. Loic Meillard (Svizzera) 415

4. Timon Haugan (Norvegia) 379

5. Atle Lie McGrath (Norvegia) 362

17. Alex Vinatzer (Italia) 145

DONNE

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1. Federica Brignone (Italia) 799

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 729

3. Camille Rast (Svizzera) 607

4. Zrinka Ljutic (Croazia) 601

5. Sara Hector (Svezia) 587

6. Sofia Goggia (Italia) 551

7. Wendy Holdener (Svizzera) 412

8. Lara Colturi (Albania) 408

9. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 402

10. Cornelia Huetter (Austria) 395

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 300

2. Sara Hector (Svezia) 296

3. Federica Brignone (Italia) 200

4. Lara Colturi (Albania) 198

5. Zrinka Ljutic (Croazia) 192

5. Thea Louise Stjenersund (Norvegia) 192

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM

1. Camille Rast (Svizzera) 450

2. Zrinka Ljutic (Croazia) 409

3. Wendy Holdener (Svizzera) 345

4. Katharina Liensberger (Austria) 334

5. Lena Duerr (Germania) 321

23. Martina Peterlini (Italia) 60

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA

1. Federica Brignone (Italia) 289

2. Sofia Goggia (Italia) 260

3. Cornelia Huetter (Austria) 208

4. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 175

5. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 142

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPER-G

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 385

2. Federica Brignone (Italia) 310

3. Sofia Goggia (Italia) 246

4. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 207

5. Lauren Macuga (Stati Uniti) 200