Cancellata la prova di discesa a Garmisch. Perché a questo punto anche la gara diventa a rischio

Inizia nel peggiore dei modi il fine settimana di Garmisch, dove è in programma l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino prima dei Mondiali di Saalbach. Nella località tedesca, infatti, ha fatto capolino una fitta nebbia, che ha impedito lo svolgimento della prima prova cronometrata della discesa libera maschile. Le condizioni meteo si sono rivelate avverse e così gli organizzatori non hanno potuto dare il disco verde sulla mitica pista Kandahar.

A questo punto tutto è rimandato a domani: sabato 1° febbraio (ore 11.30) è in programma quella che è diventata la prima prova cronometrata e sarà di fondamentale importanza. Il regolamento prevede infatti che si disputi almeno un test prima della gara: per ragioni di sicurezza gli atleti devono avere la possibilità di provare il tracciato in vista dell’evento ufficiale. L’auspicio è che il meteo dia una tregua, altrimenti la discesa libera di domenica 2 febbraio non potrà andare in scena.

L’Italia spera di essere protagonista soprattutto con Dominik Paris e Mattia Casse, desiderosi di ottenere un risultato degno di nota per infondersi fiducia in vista dell’ormai imminente rassegna iridata. I due grandi favoriti della vigilia restano gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, che occupano i primi due posti della classifica di specialità. Di seguito il quadro dettagliato del nuovo programma del fine settimana a Garmisch con la Coppa del Mondo di sci alpino.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO A GARMISCH

Sabato 1° febbraio

Ore 11.30 Prova cronometrata discesa libera maschile

Domenica 2 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera maschile