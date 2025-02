Sci alpino, novità ai Mondiali: si assegnano i titoli della combinata a squadre. E sarà presente anche alle Olimpiadi…

Ai Mondiali 2025 di sci alpino di Saalbach, in Austria, si assegneranno tre titoli in specialità che non si sono mai disputate nella stagione di Coppa del Mondo: il parallelo a squadre miste, previsto martedì 4 febbraio, e le combinate a squadre, in programma martedì 11 per le donne e mercoledì 12 per gli uomini.

La combinata a squadre, inoltre, sarà presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove sostituirà la combinata alpina individuale: sia per gli uomini che per le donne ogni team sarà composto da due atleti, un discesista ed uno slalomista.

La gara si articolerà su due manche, con una prova veloce (discesa libera) ed una tecnica (slalom): la classifica finale verrà stilata sommando i tempi dei due componenti di ciascuna squadra. In stagione non ci saranno altre occasioni per testare questa specialità.