Pallanuoto femminile, Euro Cup 2025: Trieste batte Tenerife anche in trasferta ed approda in finale

Ad un solo anno di distanza Trieste torna a giocare la finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: le giuliane, dopo la sconfitta nel derby contro Padova nell’ultimo atto della scorsa stagione, tornano a giocare l’atto conclusivo della seconda competizione europea e sfideranno le neerlandesi del De Zaan.

Trieste, forte del vantaggio di sei reti maturato all’andata nel successo casalingo per 15-9, gioca a mente libera e concede il bis, imponendosi anche in trasferta, seppur di misura, vincendo in Spagna per 7-8 contro le iberiche del Tenerife Echeyde, guadagnando senza alcun patema il pass per la finale.

Anche nell’altra semifinale viene replicato il risultato dell’andata, con le neerlandesi del De Zaan che, dopo aver vinto in trasferta per 6-9 all’andata, superano anche in casa le elleniche del Glyfada, battute questa sera con il punteggio di 11-10.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Risultati ritorno semifinali

SF1 CN TENERIFE ECHEYDE 7 – 8 PALLANUOTO TRIESTE (andata 9-15, totale 16-23)

SF2 ZV DE ZAAN 11 – 10 ANC GLYFADA iRepair (andata 9-6, totale 20-16)

Finale (Andata 15 marzo – Ritorno 5 aprile)

F1 PALLANUOTO TRIESTE – ZV DE ZAAN