Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della diciassettesima giornata. Soffre la Pro Recco, ma resta in vetta con l’AN Brescia

Diciassettesima giornata per la Serie A1 di pallanuoto al maschile. In scena oggi il turno infrasettimanale: restano in coppia al comando AN Brescia, che domina in casa sulla Florentia e Pro Recco, che soffre e non poco nel derby a Genova con il quinto. Da sottolineare nel Savona, terzo in classifica, la super prestazione da otto reti di Pietro Figlioli. Andiamo a rivivere questo torno con tutti gli incontri, i risultati e la classifica aggiornata.

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Mercoledì 12 febbraio

Telimar-RN Savona 11-17

CC Ortigia-De Akker Team 7-7

Onda Forte-Nuoto Catania 13-11

Training Academy Olympic Roma-CN Posillipo 7-11

AN Brescia-RN Florentia 18-8

Roma Vis Nova Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 13-6

Iren Genova Quinto-Pro Recco Waterpolo 10-14

CLASSIFICA

AN BRESCIA 49

PRO RECCO WATERPOLO 49

RN SAVONA 42

PALLANUOTO TRIESTE 31

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 31

CN POSILLIPO 28

DE AKKER TEAM 28

C.C. ORTIGIA 1928 23

TELIMAR 17

IREN GENOVA QUINTO 16

R.N. FLORENTIA 15

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4