Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: risultati degli anticipi della tredicesima giornata. Tutto facile per SIS Roma e Orizzonte

Mercoledì di anticipi per quanto riguarda la Serie A1 di pallanuoto al femminile. In scena la tredicesima giornata che vede tre match oggi con coinvolte le compagini poi impegnate nelle sfide europee nel weekend. Tutto facile per SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte Catania che vincono rispettivamente su Bogliasco e Plebiscito e restano in vetta alla classifica a pari punti.

TREDICESIMA GIORNATA

Mercoledì 12 febbraio

SIS Roma-AGN Energia Bogliasco 1951 17-7

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 6-10

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 8-8

Sabato 15 febbraio

14:00 Catania (Scuderi) Brizz Nuoto-Vela Nuoto Ancona

18:30 Acilia (Le Cupole) Lazio Nuoto-Smile Cosenza Pallanuoto

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 33

SIS ROMA 33

RAPALLO PALLANUOTO 28

CS PLEBISCITO PD 25

PALLANUOTO TRIESTE 24

COSENZA PALLANUOTO 15 *

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 11

SS LAZIO NUOTO 7 *

BRIZZ NUOTO 6 *

VELA NUOTO ANCONA 3 *

* una partita in meno